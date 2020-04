Famur: PGG czasowo zawiesiła wykonywanie umów o wartości ok. 103 mln zł



Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Famur otrzymał informację od Polskiej Grupy Górniczej (PGG) o czasowym zawieszeniu wykonywania wybranych umów ze względu na siłę wyższą w następstwie epidemii COVID-19, podała spółka. Łączna wartość tych umów to ok. 103 mln zł.

"Wymienione przez PGG umowy, które miałyby zostać wstrzymane na okres od 01.05.2020 do 31.05.2020 roku, obejmują dzierżawy kombajnów chodnikowych, a także dostawy przenośników taśmowych i zgrzebłowych, kolejek podwieszanych oraz obudów zmechanizowanych. Średnia miesięczna łączna wartość czynszu dzierżawnego (wraz z powiązanymi usługami 'aftermarket') z tytułu wskazanych do zawieszenia umów na dzierżawę kombajnów chodnikowych wynosi ok. 7 mln zł netto. Natomiast łączna wartość wskazanych do zawieszenia umów na dostawy przenośników taśmowych i zgrzebłowych, kolejek podwieszanych oraz obudów zmechanizowanych wynosi ok. 103 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Należności Grupy Famur od PGG wynoszą ok 230 mln zł, w tym wartość należności przeterminowanych wynosi ok. 59 mln zł. Natomiast łączna ekspozycja obejmująca zafakturowane już przychody, prawa regresu ze sprzedanych należności oraz pozostałe świadczenia wynikające z zawartych umów będących w trakcie realizacji (w tym między innymi pozostałe do zrealizowania opłaty z tytułu dzierżaw kombajnów ścianowych i chodnikowych), wynosi ok. 600 mln zł, podano również.

"Zarząd emitenta zamierza odbyć spotkanie z zarządem PGG w dniu 24.04.2020 roku w celu omówienia powyższej sytuacji oraz planowanych działań PGG w odniesieniu do realizacji wyżej opisanych umów" - czytamy dalej.

Łączny potencjalny wpływ na przychody Famuru z tytułu czasowego wstrzymania wyżej opisanych umów może istotnie przekroczyć wcześniej ogłoszone przez spółkę szacunki dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na wyniki Grupy Famur, zastrzeżono.

Spółka dokona odpowiednich aktualizacji szacunków wpływu COVID-19 po uzyskaniu stanowiska zarządu PGG, o czym niezwłocznie poinformuje rynek, podsumowano.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)