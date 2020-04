"To historyczna współpraca, która ma przyspieszyć rozwój, produkcję i równą dystrybucję szczepionek, metod diagnostyki i terapii Covid-19" - powiedział Tedros podczas wirtualnej konferencji prasowej, w której uczestniczyli m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Jak podaje AFP, inicjatywa, której przewodzi WHO, wiąże się ze współpracą wielu krajów, a wolę poważnego zaangażowania się w ten projekt zadeklarowały m.in. Niemcy i Francja.

Zdecydowane poparcie dla inicjatywy wyraził zastępujący premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona minister spraw zagranicznych Dominic Raab, który powiedział, że globalna akcja jest konieczna wobec "największego globalnego zagrożenia, jakiemu w tym pokoleniu świat musi stawić czoło".

Madryt ogłosił, że zdecydowanie popiera fakt, iż "główną rolę" w tej inicjatywie odgrywa WHO.

Wcześniej w piątek misja Sanów Zjednoczonych w Genewie, która jest siedzibą WHO, poinformowała, że USA nie wezmą udziału w tej inicjatywie WHO.

"Nie będzie uczestnictwa USA (...). Z zainteresowaniem czekamy na możliwość dowiedzenia się czegoś więcej o inicjatywie w sprawie Covid-19, tak szybko jak to możliwe" - oznajmił rzecznik amerykańskiej misji.

Nieco później misja poinformowała, że choć USA nie uczestniczą w spotkaniu poświęconym temu projektowi, to "nie powinno być wątpliwości, że nadal są zdeterminowane, aby przewodzić w globalnych sprawach, dotyczących zdrowia, włącznie z obecnym kryzysem spowodowanym przez Covid-19".

W połowie kwietnia prezydent USA Donald Trump polecił swej administracji wstrzymać wpłacanie składek na WHO do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w "niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa". Zarzucił też WHO, która jest agendą ONZ, że "jej liczne błędy przyczyniły się do tak wielu przypadków śmierci".

W środę tymczasowy dyrektor amerykańskiej agencji ds. rozwoju międzynarodowego USAID John Barsa zapowiedział, że USA ocenią, czy WHO jest zarządzana we właściwy sposób.

Tego samego dnia szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus odniósł się do oskarżeń USA o niewłaściwe postępowanie jego organizacji na początku epidemii. "Ogłosiliśmy stan międzynarodowego zagrożenia we właściwym momencie i reszta świata miała wystraczająco dużo czasu na reakcję; (w tym czasie) były tylko 82 przypadki (zakażeń) poza Chinami" - podkreślił.

W obronie WHO wypowiedzieli się m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Kanady Justin Trudeau.

