Rząd planuje wydłużyć prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 3 maja



Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Rząd planuje wydłużyć prawa do pobierania przez ubezpieczonych dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu zamknięcia żłobków, szkół i przedszkoli na czas, na jaki zamknięto ww. placówki, jednakże nie dłużej niż do 3 maja 2020 r, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Planowana jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie.

Dodatkowy okres zasiłku ma przysługiwać także ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, także nie dłużej niż do 3 maja 2020 r.

Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z przepisami ustawy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19 nad dziećmi do lat 8.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował dzisiaj o przedłużeniu zawieszenia zajęć w szkołach (podstawowych i średnich) oraz w przedszkolach do 24 maja. Dodał, że za kilka dni podana zostanie informacja, czy będzie możliwe prowadzenie w szkołach i przedszkolach "jakiejś formy działalności opiekuńczej".

(ISBnews)