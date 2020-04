IP Box to ulga, która polega na zastosowaniu 5-proc. stawki podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (czyli IP), takich jak autorskie prawo do programu komputerowego, patenty i prawa ochronne na wynalazek.

Michał Rodak, doradca podatkowy z Grant Thornton, ostrzega, że w przepisach jest luka, która może uniemożliwić skorzystanie z preferencji przedsiębiorcom samodzielnie wytwarzającym oprogramowanie.

Mnożenie przez wskaźnik

Wszystkiemu winien jest wskaźnik nexus. Wysokość kwalifikowanego dochodu do opodatkowania obniżoną stawką ustala się bowiem, mnożąc dochód z kwalifikowanego IP (np. programu lub patentu) osiągniętego w roku podatkowym przez ten wskaźnik obliczony według wzoru podanego w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT (patrz infografika).

Wzór ten opiera się na czterech rodzajach kosztów poniesionych przez podatnika na:

prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP (a),

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, niestanowiących kwalifikowanego IP od podmiotu niepowiązanego (b),

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, niestanowiących kwalifikowanego prawa IP od podmiotu powiązanego (c),

nabycie przez podatnika kwalifikowanego IP (d).

Do kosztów tych nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z wytworzeniem IP, na przykład kosztów związanych z nieruchomościami (art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT).

W mianowniku wzoru pojawiają się koszty kryjące się pod literami a i b. Oznacza to, że im więcej podatnik ich poniesie, tym większa część dochodu będzie mogła zostać objęta 5-proc. ulgą. Patrząc na ich rodzaj, można dojść do wniosku, że ma to na celu premiowanie podmiotów, które wytwarzają kwalifikowane IP w całości we własnym zakresie. Nie dotyczy to jednak programistów działających jako jednoosobowa firma, bo dla nich wartość własnej pracy w ogóle nie jest kosztem. Co więcej, we wskaźniku nie mogą uwzględnić też kosztów pośrednich, co wynika wprost z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT.

– Jeżeli podatnik nie poniósł żadnych kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem IP, to w zasadzie nie może obliczyć wskaźnika nexus, ponieważ zgodnie z zasadami matematycznymi nie można dzielić przez zero – twierdzi Michał Rodak.

Jego zdaniem powstaje więc wiele pytań. Jak należy rozumieć koszty bezpośrednie i pośrednie na potrzeby obliczenia wskaźnika nexus? Co w sytuacji, gdy nie jest możliwe wykonanie działania za pomocą wzoru? Czy to oznacza, że wskaźnik powinien przyjąć wartość 1?

Interpretacje nic nie tłumaczą

Odpowiedzi na te pytania nie da się znaleźć w interpretacjach dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Organ udziela bowiem wymijających odpowiedzi, nie chcąc zająć jednoznacznego stanowiska.

Przykładem jest interpretacja z 27 marca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011. 66.2020.2.MZ) wydana na wniosek podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który zajmuje się m.in. tworzeniem programów komputerowych.

Organ potwierdził w niej, że wydatki ponoszone na obsługę księgowości, zakup serwera, udział w targach, zakup komputerów, wynajem samochodu, mogą stanowić koszty przy obliczaniu wskaźnika nexus (o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT) jako koszty związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Na końcu swojego wywodu wskazał jednak, że podatnik może tego dokonać z zastrzeżeniem art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT.

– Oznacza to, że jeżeli wymienione przez podatnika wydatki są kosztem bezpośrednio związanym z wytwarzanym IP, mogą zostać podstawione do wzoru nexus. A a contrario – jeżeli nie, to do wzoru nie powinny zostać podstawione – wskazuje Michał Rodak.

Dodaje, że w istocie organ nie odpowiedział na pytanie wnioskodawcy.

W ten sam sposób (czyli niejednoznaczny) dyrektor KIS wypowiadał się też w innych interpretacjach (np. z 23 marca 2020 r., sygn. 0114 KDIP3-1.4011.594.2019.4.MZ, i z 26 marca br., sygn. 0111 KDIB1-2.4011.19.2020.1.DP). Tam pytania przedsiębiorców dotyczyły kosztów m.in.:

związanych z transportem: biletów kwartalnych na komunikację miejską, biletów na pociąg, paliwa do samochodu, części do samochodu, usług taksówkarskich,

usług gastronomicznych, cateringowych,

abonamentów telefoniczny, zakupu smartwatcha,

zaopatrzenia biura.

Kłopotliwe zero we wzorze

Michał Rodak wskazuje, że podobne enigmatyczne odpowiedzi padają również wtedy, gdy podatnicy pytają wprost o przypadek, kiedy wartość licznika lub mianownika we wzorze wynosi zero.

Tak było w przypadku interpretacji z 30 marca 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.162.2019.2.TR). Występujący o nią programista prowadzący jednoosobową działalność zadał fiskusowi trzy pytania:

czy w ogóle może skorzystać z ulgi IP Box;

czy odliczając wydatki pośrednie (np. składki ZUS, usługi telekomunikacyjne), może zastosować proporcję, w jakiej przychód ze sprzedaży kwalifikowanych praw IP pozostaje do całkowitego przychodu (chodziło mu wyłącznie o koszty na potrzeby obliczenia dochodu z IP, a nie na potrzeby wskaźnika nexus);

czy postąpi prawidłowo, jeżeli przyjmie wskaźnik nexus w wysokości 1, jeżeli licznik i mianownik we wzorze są równe zero.

Dyrektor KIS uznał jego stanowisko w zakresie pytania trzeciego za nieprawidłowe, ale nie odniósł się do problemu. Uznał bowiem, że w opisanym stanie faktycznym nie występuje sytuacja, w której licznik i mianownik równania wynoszą zero. Odwołał się do stanu faktycznego, w którym podatnik wskazał, że ponosi koszty, takie jak składki ZUS, usługi telekomunikacyjne, wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego (środka trwałego), zakup komputera i części peryferyjnych, usługi księgowych oraz inne wydatki. Organ podatkowy pominął fakt, że podatnik wymienił te koszty jedynie dla pytania związanego z właściwym obliczaniem proporcji, a nie dla pytania dotyczącego wskaźnika nexus.

Podobna sytuacja zdarzyła się również w interpretacji z 31 stycznia 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011. 555.2019.2.DJD).

Resort też nic nie wyjaśnia

Michał Rodak podkreśla, że problemu nie rozwiązują także objaśnienia podatkowe wydane przez ministra finansów 15 lipca 2019 r. W akapicie 129 objaśnień możemy jedynie przeczytać, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność badawczo-rozwojową, w której zdecydowaną większość kosztów stanowi ich praca własna, wskaźnik nexus będzie najczęściej wynosił 1 lub będzie bliski 1.

– W przywołanym fragmencie jest mowa jedynie o sytuacji, kiedy praca własna stanowi „większość kosztów”, co jednak gdy stanowi ona całość kosztów? Czy wtedy wskaźnik nexus również wynosi 1? Właśnie na to pytanie Ministerstwo Finansów powinno udzielić niezwłocznej odpowiedzi – wskazuje Michał Rodak.

Dlatego też według niego należałoby jak najszybciej rozwiązać ten problem, wyjaśniając w interpretacji ogólnej bądź objaśnieniach podatkowych, że w przypadku podatników, których wyłącznym kosztem związanym z wytworzeniem IP jest praca własna, wskaźnik nexus wynosi 1.

Poprosiliśmy Ministerstwo Finansów o ustosunkowanie się do problemu i czekamy na odpowiedź. ©℗

