Program zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w marcu 2020 r., a zmienionych w kwietniu 2020 r.



"Zatwierdzony program o łącznym budżecie w wysokości 16,6 mld euro pozwoli Polsce na udzielenie mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia na zaspokajanie ich bezpośrednich potrzeb w zakresie płynności, a także zmniejszenie obciążeń finansowych spowodowanych pandemią" – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.



Zaznaczyła, że zgodnie z oczekiwaniami, środek ten posłuży jako pomoc dla 376 tys. przedsiębiorstw w zminimalizowaniu strat gospodarczych i utrzymaniu działalności w okresie po zakończeniu pandemii.



Na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, Polska zgłosiła Komisji środek o łącznym budżecie 16,6 mld euro (ok. 75 mld zł), który ma służyć wsparciu przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii. Wsparcie ze środków publicznych, udzielane w ramach programu będzie miało formę zaliczek zwrotnych.



Program ma być skierowany do mikroprzedsiębiorstw (z wyłączeniem osób prowadzących działalność na własny rachunek) oraz do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które borykają się z trudnościami gospodarczymi i brakiem płynności. Według szacunków, powinno z niego skorzystać ok. 350 tys. mikroprzedsiębiorstw i 26 tys. MŚP, które zgłoszą spadek dochodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu z miesiącem poprzedzającym lub takim samym miesiącem w roku minionym.



"Program ma zapewnić przedsiębiorstwom płynność, która pozwoli im zaspokoić pilne potrzeby kapitałowe i inwestycyjne. Umożliwi im to kontynuowanie działalności, dokonywanie inwestycji, a także utrzymanie zatrudnienia – w okresie pandemii i po jej zakończeniu" - podała Komisja.



