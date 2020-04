EFL: Prawie 2: 3 firm budowlanych obawia się mniejszych zamówień



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Subindeks Barometru EFL dla branży budowlanej na II kwartał br. wyniósł 30,9 pkt, tj. o 26,2 pkt mniej niż kwartał wcześniej, podał Europejski Fundusz Leasingowy (EFL). Jest to najwyższy spadek wskaźnika wśród wszystkich badanych branż; 64% przedsiębiorstw budowlanych obawia się mniejszych zamówień, a tylko 6% liczy na ich wzrost.

"Branża budowlana jako jedna z nielicznych od pojawienia się koronawirusa w Polsce mogła realizować swoje zlecenia, nie była objęta rządowymi zakazami. I wydawać się mogło, że spowolnienie jej nie dotknie albo w mniejszym stopniu niż pozostałe sektory. Tymczasem większość danych już pokazuje, że to nieprawda. Opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w kwietniu 2020 roku wyniósł -47,1 dla budownictwa i nie odbiegał od pozostałych branż. Dla porównania, jeszcze w marcu wyniósł -1,9. Również wyniki firm leasingowych za I kwartał sugerują, że przedsiębiorstwa budowlane czuły, że najgorsze przed nimi i wstrzymywały się z inwestycjami. Barometr EFL, który wybiega w przyszłość, pokazuje, że II kwartał może być zdecydowanie słabszy, zarówno pod kątem sprzedaży, jak i inwestycji. Liczymy jednak, że powolne odmrażanie gospodarki i osłabienie epidemii odbiją się pozytywnie na działalności budowlanej w drugiej części roku" - powiedział prezes Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że firmy leasingowe w I kwartale br. sfinansowały sprzęt budowlany o wartości 694,2 mln zł, co oznacza 18,14% spadek rok do roku.

"Choć roboty budowlane idą w naszym kraju pełną parą i są wydawane pozwolenia na budowę, to jednak branża wstrzymuje się z inwestycjami. Eksperci EFL, leasingodawcy który wciąż pozostaje numerem jeden w finansowaniu maszyn i urządzeń budowlanych z ponad 20% udziałem w rynku, spodziewają się, że pod tym kątem II kwartał może być jeszcze słabszy, a na wyhamowanie spadków i lekką poprawę nastrojów musimy poczekać do okresu powakacyjnego" - czytamy dalej.

Subindeks branżowy Barometru EFL dla branży budowlanej na II kwartał br. wyniósł 30,9 pkt, o 26,2 pkt mniej kw/kw.

"Żadna branża w tym kwartale nie odnotowała tak wysokiego spadku. W przypadku każdego z czterech badanych obszarów widać przewagę pesymistów nad optymistami. Najgorzej jest ze sprzedażą. Niemal 2 na 3 firmy budowlane prognozują spadek zamówień od kwietnia do czerwca br., podczas gdy tylko nieco ponad 6% liczy na wzrost obrotów. To może przełożyć się na płynność finansową, której pogorszenia spodziewa się ponad połowa przedsiębiorstw. Również inwestycje staną w miejscu - ponad 43% zapytanych planuje mniej inwestować niż kwartał wcześniej, a tylko 13% więcej" - wskazuje EFL.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL wyniosła w II kwartale 2020 r. 32,5 pkt. Osiągnięty poziom jest o 17,4 pkt niższy niż w pierwszym kwartale tego roku i jednocześnie najniższy od początku realizacji badania (od stycznia 2015 roku).

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 17 marca – 1 kwietnia 2020 roku.

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole.

(ISBnews)