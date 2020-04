Hiszpania: Epidemia doprowadziła do największej redukcji etatów od 2012 r.

Źródło: PAP

Epidemia koronawirusa doprowadziła do największej w Hiszpanii redukcji miejsc pracy od 2012 r. Od stycznia do marca 2020 r. zlikwidowano prawie 286 tys. etatów - wynika z opublikowanych we wtorek danych Krajowego Urzędu Statystycznego (INE) w Madrycie.