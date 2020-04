BNP Paribas BP będzie obsługiwał program tarczy finansowej PFR



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska będzie jedną z instytucji, zapewniających obsługę programu tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Wnioski o subwencję będzie można w systemie bankowości elektronicznej, poinformował BNP Paribas.

Przedsiębiorstwa, które poniosły straty w związku z epidemią będą mogły uzyskać preferencyjne finansowanie na 3 lata i umorzyć je po 12 miesiącach nawet w 75% procentach, jeżeli pomimo strat utrzymają działalność i zatrudnienie. Maksymalna kwota subwencji w przypadku mikroprzedsiębiorstw wynosi 324 tys. zł, a w przypadku MŚP - 3,5 mln zł. Przyjmowanie wniosków w BNP Paribas rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni.

"Nasz bank znalazł się w gronie instytucji, które zapewnią obsługę programu. Cieszymy się, że również w ten sposób będziemy pomagać naszym klientom. Wszystkie formalności będą mogli przeprowadzić w systemie bankowości elektronicznej BNP Paribas" - powiedział wiceprezes BNP Paribas odpowiedzialny za bankowość korporacyjną i bankowość MŚP Jerzy Śledziewski, cytowany w komunikacie.

"Poprzez bankowość online, przedstawiciel klienta będzie mógł wypełnić wniosek, złożyć wymagane oświadczenia, podpisać umowę i odebrać decyzję PFR. Przyznane środki trafiają na konto firmy prowadzone w naszym banku" - dodał.

Z tarczy finansowej PFR dla mikrofirm będą mogli skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający od 1 do 9 pracowników, nie licząc właściciela, jeżeli roczny obrót firmy lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Oferta dla MŚP skierowana jest do przedsiębiorstw zatrudniających do 249 pracowników, o rocznych obrotach do 50 mln euro lub sumie bilansowej do 43 mln euro.

Mikro, małe i średnie firmy będą mogły skorzystać z pomocy PFR, jeżeli na skutek epidemii ich obroty lub przychody ze sprzedaży spadły co najmniej o 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku.

"Pomoc adresowana jest do polskich firm - z rezydencją podatkową w Polsce i tutaj rozliczających podatki za ostatnie 2 lata obrotowe. Muszą to być przedsiębiorstwa, które na koniec 2019 roku prowadziły działalność i nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Przy czym nie może być otwarte wobec nich postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani restrukturyzacyjne" - podał BNP w komunikacie.

W przypadku firm mikro, kwota subwencji obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych i kwoty bazowej zależnej od skali spadku przychodów. Kwota przyznanej subwencji dla MŚP będzie wyliczana w zależności od skali utraconych przychodów jako procent przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2019 roku.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)