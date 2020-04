Sanok RC kontynuuje prace nad przeglądem kierunków strategicznych



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Sanok Rubber Company nadal pracuje nad przeglądem kierunków strategicznych i dostrzega pewne szanse w zmianach zachodzących w gospodarce w tym roku, poinformował prezes Paweł Szamburski. Spółka nadal jest zainteresowana przejęciami i poszerzaniem portfela produktowego.

"Cały czas pracujemy. Zwłaszcza te nowe okoliczności sprawiły, że to, co analizowaliśmy, rozważaliśmy w zeszłym roku, musiało ulec rewizji. Ale uważamy, że być może to jest jeszcze lepsza sytuacja dla Sanoka, bo realizowanie akwizycji w zeszłym roku było obarczone ryzykiem, a teraz pewnie wyceny się zmienią, co się przełoży na możliwości" - powiedział Szamburski podczas telekonferencji.

Spółka analizuje cały czas opcje rozszerzenia innych segmentów poza motoryzacją, żeby uzyskać bardziej zrównoważony kształt biznesu. Jednak obecna sytuacja także ogranicza możliwości firmy.

"Myślę, że to zależy od sytuacji krótkookresowej, jak ona się rozwinie. Wiemy, że trzeba przede wszystkim zadbać o płynność spółki i o to, by mieć pewność bieżącego funkcjonowania" - wskazał prezes.

Dodał, że konieczne jest sprawdzenie, jaka jest zdolność finansowania akwizycji przez grupę, co musi ona omówić z partnerami finansowymi.

"Myślę, że ten rok czy najbliższe miesiące pokażą, w jakim kierunku pójdziemy. Generalnie zakładam, że nastąpi dość duża rewizja gospodarki i do tego nowego modelu trzeba będzie się jakoś ustosunkować i w nim odnaleźć" - podsumował Szamburski.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 052 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)