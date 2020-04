Sanok RC: Spadki popytu w kwietniu mogą być większe niż w I kw.



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Spadki popytu na produkty wytwarzane przez Sanok Rubber Company mogą być bardziej znaczące w kwietniu niż te odnotowane w I kw., poinformował prezes Piotr Szamburski.

"Jeśli chodzi o I kwartał, to bardzo istotnie nie odczuliśmy spadku popytu praktycznie w żadnej branży. W motoryzacji pojawiły się pierwsze elementy spadku w Chinach, trochę w Drafteksie i minimalnie w Sanoku. Ale to nie są spadki 20-30-40-proc., tylko kilkuprocentowe" - powiedział Szamburski podczas telekonferencji.

Dodał, że w kwietniu grupa będzie miała do czynienia z inną sytuacją.

"Będą się pojawiały konsekwencje tego, że wielu naszych partnerów wstrzymało produkcję i te fabryki ciągle stoją, więc spadki będą dużo bardziej istotne" - wskazał prezes.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 052 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)