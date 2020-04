Intersport Polska miał 208,7 mln zł przychodów w r.obr. 2019: 2020



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Intersport Polska miał 208,7 mln zł łącznych przychodów netto ze sprzedaży w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., podała spółka. Oznacza to wzrost o 7,7% r/r.

"Intersport Polska informuje, że według wstępnych szacunków w roku obrotowego 2019/2020 tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., łączne przychody netto ze sprzedaży spółki wyniosły 208 700 tys. zł i były wyższe o 7,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 193 855 tys. zł) - przy czym:

a. od I do III kw. roku obrotowego 2019/2020 - przychody netto ze sprzedaży wyniosły 159 529 tys. zł i były o 19,2% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 133 872 tys. zł) - z czego dynamika sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 49% i stanowiła 6,2% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej;

b. w IV kw. roku obrotowego 2019/2020 - przychody netto ze sprzedaży wyniosły 49 171 tys. zł i były o 18% niższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 59 983 tys. zł) - głównie za sprawą drastycznego spadku obrotów związanego z rozwojem pandemii koronawirusa COVID-19 - co zostało szczegółowo przedstawione w raporcie bieżącym nr 19 z dnia 1 kwietnia br." - czytamy w komunikacie.

W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. powierzchnia handlowa sieci Intersport została zmniejszona o 2,7 % (było: 27 758 m2, jest: 27 007 m2). Na tym tle sprzedaż w ujęciu LFL, czyli na bazie porównywalnych sklepów w roku obrotowym 2019/2020 przedstawiała się następująco:

a. od I do III kw. roku obrotowego 2019/2020 sprzedaż LFL wyniosła 109 584 tys. zł i była o 2,2% niższa rok do roku (było: 111 996 tys. zł);

b. w IV kw. roku obrotowego 2019/2020 sprzedaż LFL wyniosła 33 218 tys. zł i była o 27% niższa rok do roku (było: 45 789 tys. zł) - na co głównie wpłynął 72-proc. spadek sprzedaży LFL odnotowany w marcu br. oraz mniejsza o 2% sprzedaż realizowana za pośrednictwem kanału internetowego (e-commerce). Pomimo tego, że w styczniu i w lutym br. e-commerce wygenerował dwucyfrowe wzrosty obrotów, to drastyczny spadek dynamiki obrotów w marcu (minus 35%) wpłynął negatywnie na wyniki całego kwartału, a słaby kwartał rzutował na wyniki roczne, podano także.

"W roku obrotowym 2019/2020 roku spółka wypracowała EBITDA na poziomie 108 tys. zł (w analogicznym okresie było: 791 tys. zł) i odnotowała stratę brutto w wysokości 6.695 tys. zł (była: strata brutto w wysokości 6.783 tys. zł) przy czym:

a. I do III kw. roku obrotowego 2019/2020 - wypracowano EBITDA na poziomie -1 088 tys. zł (w analogicznym okresie było: - 1 499 tys. zł) i odnotowano stratę brutto w wysokości 6 130 tys. zł (była: strata brutto w wysokości 7 054 tys. zł);

b. w IV kw. roku obrotowego 2019/2020 - odnotowano EBITDA na poziomie 1 196 tys. zł (w analogicznym okresie było: 2 290 tys. zł) a strata brutto wyniosła 566 tys. zł (był: zysk brutto w wysokości 271 tys. zł)" - czytamy dalej.

Spółka zastrzegła, że wyniki finansowe mają charakter szacunkowy. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie finansowym za rok obrotowy 2019/2020 31 sierpnia 2020 r.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)