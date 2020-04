Ukraina: Co piąty zakażony koronawirusem to pracownik medyczny

Źródło: PAP

456 zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Ukrainie, kolejnych 11 osób chorych na Covid-19 zmarło - podał w środę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zakażeń wzrósł do 9 866, a zgonów do 250. Co piąty zainfekowany to pracownik medyczny.