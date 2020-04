ECC Games: Gra 'Drift21' zadebiutuje na Steamie w trybie early access 7 maja



Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - ECC Games zaplanował rozpoczęcie sprzedaży gry "Drift21" w trybie wczesnego dostępu (early access) na platformie Steam na 7 maja 2020 r., podała spółka.

"Projekt jest praktycznie gotowy, pracujemy nad ostatnimi szlifami. Wyścigi driftowe są dziś uważane za najszybciej rozwijający się sport motorowy na świecie. Mamy nadzieję, że nasza propozycja, w której gracz zasiądzie za kierownicą własnego sportowego samochodu i zmierzy się z przeciwnikami na legendarnych japońskich torach EBISU, zyska zainteresowanie wielu fanów driftu oraz szybkiej jazdy" - powiedział prezes Piotr Wątrucki, cytowany w komunikacie.

Cenę gry ustalono na 24,99 USD, 22,49 GBP, 24,99 euro.

W momencie premiery "Drift21" będzie oferował m.in. warsztat do budowy driftowozu, lakiernię, tryb ćwiczeń, który pozwoli podszlifować umiejętności driftu oraz wiele wyzwań w różnych trybach rozgrywki. W celu podniesienia realizmu w grze i przychodów z jej sprzedaży, ECC Games pozyskało licencje na korzystanie w projekcie ze znaków towarowych jednych z najbardziej rozpoznawalnych samochodów w świecie driftingu: NISSAN, Mazda, Subaru i BMW, podano także.

"Sukcesywnie staramy się dostarczać rozwiązania, które wpływają pozytywnie na rozwój produkcji i zapewniają rozrywkę na naprawdę wysokim poziomie. We wrześniu ubiegłego roku nawiązaliśmy współpracę z firmą Ecumaster, która wspiera działania w zakresie tuningu samochodów dostępnych w grze. Ściśle współpracujemy też z Pawłem Groszem z teamu Drift Patriot, wicemistrzem serii Drift Open 2017. Po uruchomieniu early access nasz zespół będzie regularnie dodawać do gry nowe tryby rozgrywki, kolejne modele samochodów oraz torów wyścigowych. W oparciu o opinie i sugestie graczy, będziemy udoskonalać kluczowe funkcje w grze" - dodał Wątrucki.

Wydawcą "Drift21" jest jeden należące do koncernu Digital Bros - 505 Games. Firma wydaje produkcje na wiodące platformy sprzętowe, a także na urządzenia mobilne i przenośne konsole. ECC Games zakłada, że dzięki współpracy z globalnym partnerem, przy jednoczesnym wsparciu marketingowym ze strony PlayWay-a, "Drift21" dotrze do szerszej grupy odbiorców, co może przełożyć się na wyniki sprzedaży produkcji, podkreślono w materiale.

"Pod szyldem 505 Games zostały wydane gry znane na całym świecie i sprzedane w milionach sztuk. Liczymy, że bazując na naszych wspólnych doświadczeniach, 'Drift21' dostarczy oczekiwanej satysfakcji graczom, a nam przyniesie zadowalające wyniki sprzedaży produkcji" - powiedział prezes ECC Games.

ECC Games S.A. to studio deweloperskie z Warszawy, które zajmuje się tworzeniem gier na platformy mobilne oraz PC. Na swoim koncie mają m.in. "Car Mechanic Simulator" w wersji dla iOS i Androida. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w lutym 2019 r.

(ISBnews)