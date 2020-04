Bułgaria: Rząd: zakończyliśmy proces oceny współpracy z unią bankową

Źródło: PAP

Bułgaria wysłała do Europejskiego Banku Centralnego (EBC) powiadomienie o zakończeniu procesu oceny współpracy z unią bankową, co jest jednym z warunków późniejszego kandydowania do mechanizmu ERM II - poinformowała w czwartek służba prasowa rządu w Sofii.