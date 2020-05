Jak podaje MEN, w publikacji przypomniano materiały informacyjne na temat nauki zdalnej, m.in. informator resortu o organizacji kształcenia na odległość i poradnik przygotowany przez UODO we współpracy z MEN, który jest poświęcony bezpieczeństwu danych.

W dziale "Cyfrowe materiały dydaktyczne" opisano stronę Epodreczniki.pl oraz podano wykaz materiałów przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Ta część przybliża także serwisy internetowe przydatne do nauki online i ofertę edukacyjną TVP.

W dalszej części publikacji wymieniono projekty szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz inne projekty realizowane w dziedzinie cyfryzacji szkół, takie jak program "Aktywna tablica" czy Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.

Zawarto też rekomendacje dotyczące wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

"W informatorze zestawiliśmy najważniejsze działania i projekty realizowane w ostatnich latach na rzecz cyfryzacji edukacji oraz upowszechniania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się. Działania te okazały się szczególnie ważne i potrzebne w kontekście czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, kiedy jednostki systemu oświaty realizują swoje działania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość" – podkreślił minister edukacji Dariusz Piontkowski we wstępie do publikacji.

Resort podkreśla, że informator przeznaczony jest przede wszystkim dla dyrektorów szkół i nauczycieli, ale mogą z niego również korzystać samorządowcy, którzy znajdą tam pełny wykaz aktów prawnych przygotowanych przez MEN w związku z pandemią koronawirusa.

Dla rodziców i uczniów przydatny może być wykaz stron internetowych do kształcenia online. "Materiały dostępne w tych serwisach z pewnością pozwolą na pogłębianie zainteresowań i rozwijanie wiedzy młodych ludzi" – stwierdzono w komunikacie.

Informator dostępny jest na stronie MEN.

Od 25 marca szkoły mają obowiązek prowadzenia kształcenia na odległość. We wtorek minister Piontkowski powiedział w Radiu Gdańsk, że decyzja o ewentualnym powrocie do stacjonarnej formy nauczania będzie podjęta w drugiej połowie maja. Według obecnie obowiązujących przepisów szkoły mają być zamknięte do 24 maja. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec