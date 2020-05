PKB całej Unii Europejskiej ma spaść o 7,4 proc. KE prognozuje, że wzrost gospodarczy ma powrócić w 2021 roku, a PKB Polski ma wtedy wzrosnąć o 4,1 proc.

KE prognozuje też, że w 2020 roku bezrobocie w Polsce wzrośnie do 7,5 proc.; w 2019 roku było na poziomie 3,3 proc. W 2021 roku bezrobocie w Polsce z kolei spadnie do 5,3 proc.

W tym roku eksperci KE spodziewają się też inflacji nad Wisłą na poziomie 2,5 proc, a w 2021 roku - 2,8 proc. W 2019 roku inflacja wyniosła w Polsce 2,1 proc.

KE prognozuje znaczny wzrost długu publicznego i deficytu w Polsce w 2020 r.

Dług publiczny w Polsce w tym roku wzrośnie znacznie do ok. 58 proc. PKB, a deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych również znacznie do 9,5 proc. PKB - wynika z opublikowanych w środę przez Komisję Europejską wiosennych prognoz gospodarczych.

KE uważa, że choć deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce poważnie wzrośnie w 2020 roku, to w 2021 roku spadnie do 3,8 proc. PKB. W 2019 roku wynosił 0,7 proc.

Eksperci KE szacują też, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w Polsce wzrośnie do około 58 proc. w latach 2020–2021. W 2019 roku wynosił 46 proc. PKB.

Z prognozy wynika, że konsumpcja prywatna w Polsce znacznie spadnie w 2020 roku, a inwestycje prywatne prawdopodobnie pójdą podobną ścieżką.

KE zajmowała się sytuacją w Polsce; wskazała na wagę uczciwych wyborów

Komisja Europejska zajmowała się w środę na swoim cotygodniowym posiedzeniu sytuacją w Polsce w kontekście planowanych na 10 maja wyborów prezydenckich. Jak poinformował rzecznik tej instytucji komisarze powtórzyli swoje stanowisko w sprawie. zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów. "Kolegium powtórzyło (swoje stanowisko w sprawie - PAP) wagi wolnych i uczciwych wyborów w Polsce w kontekście kryzysu koronawirusa" - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Eric Mamer.

