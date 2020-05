Inter Cars rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Inter Cars podjął uchwałę, zgodnie z którą będzie wnosił o przeznaczenie zysku netto za 2019 r. w kwocie 154 974 364,54 zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

"Powyższy wniosek stanowi odstępstwo od polityki dywidendowej spółki na lata 2017-2019, przyjętej i ogłoszonej przez zarząd spółki w dniu 9 maja 2017 roku, co uzasadnione jest niepewnością gospodarczą wywołaną pandemią koronowirusa SARS-CoV-2" - czytamy w komunikacie.

Inter Cars odnotował 227,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 223,09 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 154,98 mln zł wobec 228,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 8,76 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)