Action otworzył cztery nowe sklepy w centrach handlowych w Polsce



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Action - międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych - otworzyła na polskim rynku cztery nowe sklepy - w Zabrzu, Łodzi, Szczecinie i Andrychowie, podała spółka.

"Rozwój w głąb kraju, a także w dużych aglomeracjach jest jednym z kluczowych celów Action na ten rok, dlatego szczególnie cieszy nas obecność w Łodzi i Szczecinie. Sklep w Parku Handlowym Mieszka to nasza pierwsza lokalizacja na Pomorzu. Ostatnie otwarcia są dla nas bardzo ważne nie tylko z punktu widzenia rozbudowy sieci w Polsce. Umożliwiają nam także wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do naszych partnerów biznesowych oraz pracowników, których zatrudniliśmy wcześniej do nowych sklepów" - powiedział dyrektor generalny Action Polska Sławomir Nitek, cytowany w komunikacie.

Wszystkie nowe sklepy Action zlokalizowane są w parkach handlowych, dlatego - jak podkreślił - udało się otworzyć je zgodnie z planem, pomimo zewnętrznych trudności związanych z pandemią.

"Wybieramy takie miejsca, które są blisko naszych klientów, aby mogli szybko i łatwo się do nich dostać. W obecnych czasach to szczególnie ważne. Chciałbym przy tym podkreślić, że bezpieczeństwo klientów i pracowników jest dla nas najwyższym priorytetem. Już od momentu zdiagnozowania pierwszych przypadków zachorowania na koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce podjęliśmy działania prewencyjne. Przy kasach zamontowane zostały ekrany ochronne, a na podłogach przyklejone taśmy pomagające zachować odpowiednią odległość pomiędzy odwiedzającymi. Pracownicy i klienci mają do dyspozycji preparaty do dezynfekcji rąk oraz koszyków i wózków, a także rękawiczki jednorazowe" - dodał Nitek.

Sklep Action w Szczecinie mieści się w nowo powstałym Parku Handlowym Mieszka w dzielnicy Pomorzany. Jego powierzchnia całkowita wynosi 1 001 m2. W sąsiedztwie jest duże centrum handlowe oraz osiedle mieszkaniowe. Tuż obok będzie długo oczekiwana IKEA. Nowy sklep Action w Łodzi również znajduje się w niedawno otwartym parku handlowym. Zlokalizowany jest przy ul. Traktorowej 54 i zajmuje powierzchnię 1 051 m2. Jest to trzeci market firmy w tym mieście i jednocześnie pierwszy w jego zachodniej części, podano także.

"Dzięki otwarciom w Zabrzu i Andrychowie Action wzmocnił swoją pozycję w południowej Polsce. Sklep w Zabrzu mieści się na jednym z największych osiedli mieszkaniowych – przy ul. Franciszkańskiej 22, obok Biedronki. Jego powierzchnia całkowita wynosi 1 004 m2. Natomiast market Action w Andrychowie zlokalizowany jest w najbardziej charakterystycznym i znanym punkcie handlowym w mieście - przy ul. Krakowskiej 83i, w sąsiedztwie Kauflandu i Biedronki. Powierzchnia całkowita sklepu wynosi 986 m2" - czytamy dalej.

Action to międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych z ponad 1 400 sklepami w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Austrii i Polsce. We wszystkich krajach zatrudnia ponad 50 000 osób. W 2018 roku całkowita sprzedaż netto wyniosła 4,2 mld euro

(ISBnews)