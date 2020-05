Akcja kredytowa ING Banku Śląskiego wzrosła o 14% r: r w I kw., wskaźnik NPL: 3%



Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto ING Banku Śląskiego na koniec I kwartału 2020 r. wyniosła 124,05 mld zł i była wyższa o 14% w skali roku, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 3% wobec 2,8% rok wcześniej.

Portfel należności detalicznych wzrósł o 9,6 mld zł r/r oraz o 2,6 mld zł kw/kw do 51 mld zł.

"Udzieliliśmy w I kwartale 2020 roku 3,6 mld zł kredytów hipotecznych (+65% r/r), w tym 1,6 mld zł na stałą stopę (x6 r/r). Udzieliliśmy w I kwartale 2020 roku 1 mld zł pożyczek gotówkowych (-5% r/r) z czego 79% sprzedaży to kanały internetowe" - podał bank w prezentacji.

Udział banku w rynku wolumenów kredytów hipotecznych denominowanych w złotych wyniósł 12% na koniec marca.

Portfel należności korporacyjnych (łącznie z leasingiem i faktoringiem) wynosi 73,1 mld zł, czyli o 6 mld zł więcej r/r (+9% r/r).

"Portfel należności od przedsiębiorców wzrósł o 0,9 mld zł r/r (+15% r/r) do poziomu 6,9 mld zł. Portfel należności od średnich i dużych firm wzrósł o 1,8 mld zł r/r (+5% r/r) do poziomu 39,9 mld zł. Portfel należności od klientów strategicznych wzrósł o 3,3 mld zł r/r (+14% r/r) do poziomu 26,3 mld zł" - czytamy dalej.

Udział portfela nieregularnego (NPL) w całości portfela kredytów wyniósł 3% na koniec I kw. 2020 wobec 2,8% rok wcześniej. W segmencie bankowości indywidualnej wskaźnik NPL wyniósł 1,4%, zaś w segmencie bankowości korporacyjnej 4,1%.

Bank prowadził 3,2 mln rachunków bieżących dla klientów indywidualnych na koniec I kw. 2020 r., podano także.

"W I kwartale 2020 roku nasi klienci indywidualni wykonali o +14% r/r więcej przelewów, łącznie 60,9 mln (98% elektronicznie), z czego 27,4 mln przelewów w bankowości mobilnej (+43% r/r), +97% r/r więcej transakcji BLIK (łącznie 10,3 mln), 21% r/r mniej transakcji w oddziale (łącznie 661 tys.) oraz o +16% r/r więcej transakcji kartami debetowymi (łącznie 156,7 mln)" - czytamy w prezentacji.

Bank obsługiwał 473,5 tys. klientów korporacyjnych na koniec marca br., z czego 400 tys. to przedsiębiorcy, 70,4 tys. to średnie i duże firmy a 3,5 tys. to klienci strategiczni.

"W I kwartale 2020 roku nasi klienci korporacyjni w ING Business wykonali 20,9 mln przelewów (+19% r/r), z czego 1,2 mln w bankowości mobilnej (+57% r/r). Zainstalowaliśmy łącznie 22,8 tys. terminali płatniczych (w tym 1,2 tys. w 2020 roku); przeprocesowaliśmy 6,2 mln transakcji w I kwartale 2020 roku (+76% r/r). 1 542 sklepów z aktywną bramką płatniczą imoje (+273 od początku roku), z czego 357 sklepów z płatnościami Twisto (+57 od początku roku)" - podał także bank.

Depozyty klientów ogółem wzrosły o 16% r/r do 137,49 mld zł na koniec marca.

Depozyty klientów indywidualnych zwiększyły się o 15% do 84,99 mld zł, zaś depozyty klientów korporacyjnych wzrosły o 17% r/r do 52,5 mld zł, czytamy też w prezentacji.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)