Łączna wartość zawartych umów, obejmująca elektrobusy wraz z siedmioma ładowarkami oraz obsługą posprzedażową, przekracza 32 mln zł.



"Zgodnie ze złożoną ofertą, niskopodłogowe pojazdy zabiorą na pokład 70 osób, 27 z nich będzie mogło skorzystać z miejsc siedzących. Autobusy będą obfitować w szereg udogodnień, zarówno dla kierującego pojazdem, jak i dla pasażerów. Za odpowiedni komfort podróżnych i kierowcy, nawet w najbardziej upalne dni, będzie odpowiadać elektryczna klimatyzacja. Ponadto wszystkie zamówione przez ZTM autobusy elektryczne zostaną wyposażone w automaty biletowe z możliwością płatności kartą oraz gotówką. W przestrzeni pasażerskiej nie zabraknie również podwójnych portów USB, umożliwiających ładowanie urządzeń mobilnych, a nowoczesny system informacji pasażerskiej, m.in. system monitoringu wizyjnego oraz bramki liczenia pasażerów zwiększą komfort i bezpieczeństwo jazdy wszystkich podróżnych" - czytamy w komunikacie.



Elektrobusy będzie można naładować zarówno przez klasyczny system plug-in, jak i, w ciągu kliku minut, przez pantograf umieszczony na dachu pojazdu. Dodatkowo na dachu znajdą się także moduły fotowoltaiczne, ułatwiające optymalizację zużycia energii w autobusie. Wraz z elektrobusami, Solaris dostarczy siedem urządzeń służących uzupełnianiu energii. Ładowarki dwuzakresowe umożliwią, w zależności od potrzeb przewoźnika, równoczesne ładowanie dwóch autobusów z mocą 40 kW każdy pojazd lub jednego autobusu z mocą 80 kW, podano także.



Współpraca Solarisa z Lublinem sięga 1996 roku, kiedy to do Lublina - jako jednego z pierwszych miast w Polsce - trafiły autobusy firmy z Bolechowa. W grudniu 2019 roku ZTM w Lublinie na podstawie przetargu zamówił w Solarisie 15 przegubowych trolejbusów Solaris Trollino 18 oraz 20 elektrycznych autobusów Solaris Urbino 12 electric, przypomniał Solaris.



Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Działa od 25 lat, w czasie których wyprodukował ponad 19 tys. pojazdów We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach dołączył do grupy CAF.

