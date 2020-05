Vigo System ma umowę sprzedaży detektorów podczerwieni wartych ok. 13,7 mln zł



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Vigo System zawarł ze spółką z grupy kapitałowej Caterpillar Company Inc. umowę sprzedaży detektorów podczerwieni o wartości 3 015 000 euro (tj. ok. 13 741 465,5 zł), podała spółka.

Sprzedaż nastąpi w okresie do 31 października 2022 r., z możliwością przesunięcia terminu dostawy najpóźniej do 31 grudnia 2022 r., podano.

"W umowie strony zawarły zapisy dotyczące możliwości odstąpienia od umowy lub zawieszeniu realizacji dostaw. Kontrahent ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku niedotrzymania określonych parametrów jakościowych lub znacznych opóźnień dostawy. Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku płatności ze strony kontrahenta powyżej przyjętego w umowie limitu" - czytamy w komunikacie.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,89 mln zł w 2019 r.

