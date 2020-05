PGE zbuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW na terenie Elektrowni Opole



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) i PGE Energia Odnawialna - spółki zależne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarły umowę, na podstawie której powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW na terenie Elektrowni Opole, podały spółki.

"Na mocy umowy, PGE Energia Odnawialna wydzierżawi od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna grunty o łącznej powierzchni ok. 2,1 ha. Pod inwestycję fotowoltaiczną trafi część terenu przy rezerwowym składowisku odpadów paleniskowych 'Groszowice' należącego do Elektrowni Opole" - czytamy w komunikacie.

"Dbałość o środowisko naturalne jest nieodzownym elementem naszej działalności, dlatego cieszy fakt, że należące do naszej elektrowni tereny staną się w Opolu symbolem zmian, jakie zachodzą w polskim sektorze energetycznym" - powiedziała prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska, cytowana w komunikacie.

W listopadzie 2019 roku PGE GiEK wydzierżawiła PGE Energii Odnawialnej ok. 100 ha gruntów należących do Elektrowni Bełchatów.

"Nasza spółka z powodzeniem realizuje projekty ukierunkowane na rozwój niskoemisyjnej energetyki. W samym kompleksie bełchatowskim planujemy przeznaczyć w sumie cztery lokalizacje pod budowę farm fotowoltaicznych. Budowa instalacji PV o mocy do 125 MW planowana jest również na terenach Elektrowni Dolna Odra w województwie zachodniopomorskim" - dodała Czemiel-Grzybowska.

"Budowa farm fotowoltaicznych, które powstaną na terenie Elektrowni Opole oraz w bełchatowskim kompleksie energetycznym to część realizowanego w Grupie PGE Programu PV, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Do tej pory udało nam się zabezpieczyć ponad 1 000 ha gruntów, na których można zbudować farmy słoneczne o mocy przeszło 500 MW" - powiedział Paweł Mazurkiewicz, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

