Mimo tego, że obostrzenia są stale zmniejszane, kontrole zdrowia będą obowiązywać na granicach Niemiec z Francją, Austrią i Szwajcarią, a także w przypadku przylotów lotniczych z Hiszpanii i Włoch. Do 14 czerwca z powodu pandemii koronawirusa Niemcy nie mogą wyjeżdżać za granicę w celach turystycznych i wypoczynkowych.

Maas zapowiedział, że w poniedziałek weźmie udział w telekonferencji z przedstawicielami 10 państw, w tym z Włoch, Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Austrii. Głównym tematem wideokonferencji będzie ustaleniu reguł, które pozwolą na bezpieczne spędzenie zagraniczny wakacji w Europie.

„To umożliwi ludziom podjęcie decyzji o tym, gdzie mogą pojechać, a gdzie lepiej się nie wybierać” - powiedział Maas w wywiadzie dla telewizji ZDF. Ostrzegł, że potrzebne jest również wypracowanie „mechanizmu” umożliwiającego szybką reakcję w przypadku ponownego wzrostu liczby infekcji Covid-10.

Zasady jednakowe dla wszystkich

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska przedstawiła zalecenia dla krajów UE, które planują stopniową rezygnację z blokad granic. Propozycje odnoszą się do wielu różnych działań: od zniesienia zakazu przemieszczania się ludzi w granicach UE, po korzystanie z aplikacji do śledzenia telefonów komórkowych.

Niemcy planując swoją strategię ożywienia podróży, oprą się na wytycznych przekazanych przez Komisję. Ważnym czynnikiem przy odmrażaniu granic będzie liczba wykrywanych nowych infekcji w danym regionie. „Teraz chodzi o to, żeby zorganizować wszystko tak, aby na wakacjach czuć się jak na wakacjach” - powiedział Maas. „Ale jednocześnie upewnimy się, że kraje turystyczne nie staną się ogniskami infekcji”.

Natomiast premier Bawarii, Markus Soeder, jest mniej optymistycznie nastawiony do turystyki transgranicznej w Europie w nadchodzących miesiącach. Jego zdaniem należy promować turystykę krajową.

„W przeciwieństwie do Heiko Maasa uważam, że w ciągu miesiąca nie damy rady wprowadzić w życie planów, które pozwolą nam wrócić do Włoch, Hiszpanii lub Francji. Odradzałbym podejmowanie pochopnych działań. W całych Niemczech są cudowne miejsca” - powiedział Soeder na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Wiele wskazuje na to, że Niemcy, którzy latem zwykle latali do Hiszpanii, Włoch lub Grecji, w tym roku przyjadą do krajowych kurortów nad Morzem Północnym i Bałtykiem. Część z nich może przyjechać do Polski.

