UOKiK: zarzuty zmowy cenowej wobec dealerów ciężarówek DAF

Źródło: PAP

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko trzem dealerom ciężarówek marki DAF - poinformował we wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółki DBK, Wanicki i WTC mogły dzielić między sobą rynek, za co grozi im kara do 10 proc. rocznego obrotu.