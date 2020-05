"Poczta Polska dokłada wszelkich starań, aby pomimo pandemii, umożliwić klientom międzynarodową wymianę korespondencji i zaoferować różnorodne usługi pocztowe. Jesteśmy w stałym kontakcie z przewoźnikami i zagranicznymi operatorami pocztowymi, aby przywracać obsługę przesyłek ekonomicznych, priorytetowych i kurierskich do kolejnych krajów. Wiemy, że jest to kluczowe dla polskich przedsiębiorców oferujących swoje produkty na międzynarodowym rynku e-commerce" - powiedział wiceprezes Poczty Polskiej ds. sprzedaży Grzegorz Kurdziel, cytowany w komunikacie.



Stopniowe przywracanie zagranicznych usług pocztowych jest uzależnione od znoszenia ograniczeń w transporcie oraz od uzgodnień z partnerami Poczty Polskiej za granicą, podano także. Obecnie na liście państw, do których można wysłać przesyłkę pocztową, jest 46 krajów, podano także.



Obecnie wykorzystywany jest głównie transport drogowy i morski.

