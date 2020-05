Cyberatak na easyJet. Hakerzy uzyskali dostęp do danych milionów klientów firmy

Źródło: PAP

Według zarządu spółki easyJet "był celem ataku z bardzo zaawansowanego źródła". W efekcie włamywacze zdobyli dostęp do adresów e-mail oraz danych dotyczących podróży ok. 9 mln klientów.źródło: ShutterStock

Brytyjska niskobudżetowa linia lotnicza easyJet poinformowała we wtorek, że padła ofiarą cyberataku. Hakerzy mieli uzyskać dostęp do informacji na temat adresów e-mail i szczegółów podróży ok. 9 mln pasażerów oraz kart kredytowych 2,2 tys. osób.