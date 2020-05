Famur szacuje ok. 40 mln zł oszczędności w br. w wyniku ograniczenia kosztów



Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Działania optymalizacyjne i ograniczające koszty pracownicze w Famurze powinny przynieść spółce ok. 40 mln zł oszczędności w tym roku, poinformował prezes Mirosław Bendzera. Jednocześnie spółka podtrzymuje wcześniejsze plany rozwojowe.

"Wprowadziliśmy w wyniku porozumienia ze stroną społeczną m.in ograniczenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia o 20% od maja do końca lipca 2020, podjęliśmy trudną decyzję o likwidacji oddziału w Rybniku i redukcji 204 etatów oraz zmniejszenia 84 etatów w obszarze centralnych funkcji wsparcia w Famur S.A. Obniżka wynagrodzeń oraz zawieszenie systemów premiowych w roku 2020 objęła solidarnie pracowników i zarząd. Powyższe działania powinny przynieść w tym roku ok 40 mln zł oszczędności" - napisał Bendzera w komentarzu do wyników załączonym do raportu kwartalnego.

Działania te zostały podjęte w celu dostosowania Grupy Famur do oczekiwanego zmniejszenia się poziomu i zakresu inwestycji w sektorze wydobywczym oraz trudnej sytuacji polskiego sektora węglowego, spotęgowanych pandemią COVID-19.

"Jednocześnie konsekwentnie skupiamy się na dywersyfikacji przychodów, szukając potencjalnych podmiotów do ewentualnego przejęcia również poza branżą górniczą, umożliwiających wykorzystanie efektów synergii zarówno o charakterze rynkowym jaki i produkcyjno-technologicznym. Niezależnie, wciąż pracujemy nad zbudowaniem kompetencji w obszarze HRM. Aktualnie przeprowadzamy kolejne analizy potencjalnych podmiotów z UE i Ameryki Północnej spełniających nasze wstępne kryteria inwestycyjne" - dodał prezes.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)