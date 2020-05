LPP: Celem 2 mld zł przychodów w e-commerce, 8% wzrostu powierzchni handl. w br.



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - LPP chce osiągnąć ponad 2 mld zł przychodów z e-commerce w roku finansowym 2020/2021, co oznacza podwojenie przychodów r/r, podała spółka. Powierzchnia handlowa w tym okresie ma wzrosnąć o 8% r/r.

"Spodziewamy się, że po otwarciu centrów handlowych, klienci będą zwracać uwagę na bardziej przystępne cenowo marki, dokonywać bardziej selektywnych zakupów, zorientowanych na modele uniwersalne, zwracać uwagę na wpływ środowiskowy odzieży, np. pochodzenie materiałów, zrównoważenie produkcji, kierować swoje zainteresowanie w stronę odzieży typu homewear. Oferta marek LPP jest dobrą odpowiedzią na przewidywane trendy. W kolejnych kwartałach zamierzamy koncentrować się na e-commerce i rozwoju marki Sinsay" - czytamy w prezentacji wynikowej.

W planach jest też przyśpieszenie rozwoju omnichannel.

Kolejny cel to kontynuacja wzrostów powierzchni w 2020/21 roku, o 8% r/r (większość zrealizowana w I półroczu 2020/2021).

Spółka zakłada przesunięcie wejścia na nowy rynek ze sklepami własnymi: Macedonia Północna w 2021/22. Na koniec roku salony marki Reserved mają znajdować się w 25 krajach. Planowany jest powrót ze sklepami własnymi na Białoruś.

"Cele na 2020/21 rok:

• nacisk na rozwój mniejszych marek: Sinsay, House i Cropp,

• selektywne otwarcia powierzchni w Europie,

• przyspieszenie rozwoju powierzchni w rejonie CIS" - czytamy dalej.

Opublikowane wcześniej plany LPP na rok obrotowy 2020/2021 przewidywały m.in. dwucyfrowy wzrost przychodów, poprawę marży operacyjnej, zwiększenie powierzchni sklepów o 16% r/r oraz nakładów inwestycyjnych do 1 120 mln zł. Wśród dalszych celów były także: kontynuacja dynamicznych wzrostów powierzchni w 2020/21 roku (16% r/r wzrostu) i wejście na nowy rynek ze sklepami własnymi: Macedonia Północna (II poł. 2020).

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

