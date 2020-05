No Gravity Games zawarł umowę na wydanie gry 'Picklock' na konsole



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - No Gravity Games zawarł umowę wydawniczą z No Gravity Development na wydanie gry "Picklock" na platformy Switch, Xbox i Playstation, podała spółka.

"Emitent jest wydawcą gry 'Picklock', a licencjobiorcą i podmiotem portującym grę jest spółka zależna emitenta, tj. No Gravity Development" - czytamy w komunikacie.

No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)