PMPG Polskie Media miało 105 tys. zł straty netto, 36 tys. zł EBITDA w I kw.



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - PMPG Polskie Media odnotowało 105 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,22 mln zł wobec 1,34 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 36 tys. zł w I kw. 2020 r. wobec -1,05 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,57 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 12,15 mln zł rok wcześniej.

"Grupa osiągnęła w pierwszym kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży niższe o 1,6 mln względem roku ubiegłego. Głównymi obszarami, w których odnotowano spadki była reklama w prasie (-0,8 mln zł), sprzedaż e-wydań (-0,7 mln zł), dystrybucja filmów (-0,3 mln zł) oraz sprzedaż egzemplarzowa (-0,2 mln zł). W przypadku reklamy internetowej nastąpił wzrost o 0,5 mln zł. Trend spadkowy po stronie przychodowej został zrekompensowany spadkiem kosztu własnego sprzedaży o 2 mln zł oraz spadek kosztów sprzedaży o 1 mln zł" - czytamy w raporcie.

Na wyniki pierwszego kwartału 2020 roku sytuacja związana z epidemią wirusa SARS-CoV-2 miała wpływ w niewielkim zakresie, podała też spółka.

"Dotyczyła głównie spadku przychodów ze sprzedaży egzemplarzowej czasopism, który wyniósł 0,2 mln zł oraz częściowo także spadku przychodów ze sprzedaży reklamy w prasie. Spadek przychodów wynikał głównie z niewydania w marcu br. po jednym zaplanowanym numerze tygodnika 'Wprost' oraz tygodnika 'DoRzeczy', skutkiem czego był mniejszy wpływ ze sprzedaży egzemplarzy czasopism oraz sprzedaży powierzchni reklamowej. Wraz ze spadkiem przychodów doszło także do spadku kosztów związanych z niewydaniem tygodników, a więc kosztów druku i zakupu papieru. Spadek przychodów z tytułu e-wydań na poziomie 0,7 mln zł zrównoważony został spadkiem kosztów w tej samej wysokości, które wiązały się z promocją e-wydań w bazach danych. W minionym kwartale nastąpił także wzrost ze sprzedaży powierzchni reklamowej w serwisach internetowych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 0,58 mln zł wobec 1,01 mln zł straty rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)