Prezes JSW: Odmrażanie gospodarek powinno wpłynąć na wzrost cen węgla koksowego



Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Sytuacja na rynku węgla koksującego charakteryzuje się dużą zmiennością, jednak przy założeniu odmrażania gospodarek ceny powinny wzrosnąć, uważa prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Włodzimierz Hereźniak.

"Sytuacja jest płynna, spadki cen spotowych są znaczące. Jeszcze w marcu ceny węgla premium były na poziomie 150 USD, dziś kształtują się między 110 USD a 120 USD" - powiedział Hereźniak podczas telekonferencji.

Podkreślił, że wynika to z ograniczeń produkcyjnych koksownictwa.

"Trudno mówić o trendzie, bo zmienność jest dosyć duża, natomiast w tej chwili mamy wypłaszczenie i poziom 120 USD jest od kilku dni utrzymywany. Zakładamy, że przy odmrożeniu gospodarek, które się dzieje dookoła, jest szansa, żeby te ceny były lepsze niż w tej chwili uzyskiwane, ale to sytuacja niezależna od nas" - dodał prezes.

Wskazał, że dotychczasowe prognozy obarczone dużym błędem, ale wydaje się, że ceny są już "powyżej dna".

"Jesteśmy w miarę pewni, że jeżeli chodzi o notowania realizowanych przez nas cen sprzedaży w stosunku do tego, co będzie pokazywać rynek, to będzie jednocyfrowa stopa dyskonta" - dodał wiceprezes ds. ekonomicznych Radosław Załoziński.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)