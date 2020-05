"Aby zapobiec masowym upadłościom przedsiębiorstw i wzrostowi bezrobocia, ta bezprecedensowa sytuacja wymaga niezwykle szybkich działań antykryzysowych, zakrojonych na szeroką skalę" - napisała Rada Przedsiębiorczości, przypominając, że polski rząd wystąpił o zgodę na pomoc publiczną w ramach programu tarczy finansowej w połowie kwietnia 2020 r.

O opóźnieniach pomocy dla firm związanych przeciągającymi się działaniami Komisji Europejskiej pisaliśmy TUTAJ.

"Polskie przedsiębiorstwa zakładały, że udzielenie finansowania przez Polski Fundusz Rozwoju nastąpi najpóźniej do końca kwietnia br. Niestety, zbliża się koniec maja i program wciąż nie otrzymał zgody Komisji Europejskiej, co dla polskich przedsiębiorstw oraz ich pracowników jest niezrozumiałe" - przypominają przedstawiciele przedsiębiorców.

Podkreślają, że opóźnienie podjęcia decyzji przez Komisję Europejską grozi bankructwem szeregu przedsiębiorstw i utratą miejsc pracy tysięcy pracowników.

"W tak trudnej i bezprecedensowej sytuacji, decyzje Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu pakietów ratunkowych w państwach członkowskich powinny być liczone w dniach, a nie tygodniach, a już na pewno nie w miesiącach" - uważają przedsiębiorcy zrzeszeni w Radzie.

Zwracając uwagę na "olbrzymie koszty gospodarcze i społeczne, spowodowane przez każdy dzień zwłoki w akceptacji programu" zaapelowali do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen "o niezwłoczną reakcję i o zapewnienie możliwie pilnej akceptacji rządowego programu tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm".

Tarcza finansowa zakłada ok. 100 mld zł subwencji (w tym 60 mld zł środków bezzwrotnych) wsparcia dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw. Program składa się z 3 podstawowych komponentów: do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł. Dla dużych firm, których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej), a obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro w ujęciu skonsolidowanym, w ramach tarczy finansowej PFR przewidziane jest finansowanie płynnościowe, pożyczki preferencyjne lub instrumenty kapitałowe na indywidualnie ustalanych z PFR warunkach.

W piątek PFR podał, że subwencje w ramach tarczy finansowej otrzymało 169 061 firm, na konta których za pośrednictwem banków wypłacono 34 mld zł.

Radę Przedsiębiorczości tworzą Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, ABSL, Pracodawcy RP, BCC, Związek Banków Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Pierwotnie założona w listopadzie 2003 roku została reaktywowana w marcu 2020 r.

