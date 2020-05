Grupa PHN ma umowy nabycia od FOD gruntów pod ok. 600 lokali w Bydgoszczy



Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Grupa kapitałowa PHN podpisała warunkową umowę nabycia oraz przedwstępne umowy nabycia od Fabryki Obrabiarek do Drewna (FOD) kompleksu działek, składającego się z trzech części, położonych blisko centrum Bydgoszczy, podał PHN. Na zakupionych gruntach o łącznej powierzchni ponad 4 ha PHN zamierza zrealizować projekty inwestycyjne, w których powstanie ponad 600 lokali mieszkalnych.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego do gruntów przy ul. Nakielskiej 53 w dzielnicy Wilczak jest realizacją porozumienia o współpracy podpisanego między PHN i FOD w ubiegłym roku. Spółki rozpoczęły działania, których celem jest zagospodarowanie i jak najlepsze wykorzystanie nieruchomości w Bydgoszczy i okolicach. Wartość transakcji w zakresie większej części nabywanej nieruchomości (dwóch z trzech części) o łącznej powierzchni 3,9 ha wyniosła 17,5 mln zł netto, podano.

"Bydgoszcz będzie kolejnym miastem regionalnym, w którym posiadamy nasze nieruchomości. Transakcja nabycia gruntów położonych w bardzo atrakcyjnej części miasta, z dobrym dostępem do infrastruktury miejskiej i bliskością terenów zielonych, świetnie wpisuje się w naszą strategię rozwoju w największych miastach regionalnych w Polsce. Pozytywne skutki odczują mieszkańcy, bo rozwój terenów blisko centrum miasta da impuls do dalszego rozwoju Bydgoszczy" - powiedział prezes PHN Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie.

Inwestycja realizowana przez PHN stanowić będzie również kontynuację pozytywnych przemian w otoczeniu Śródmieścia Bydgoszczy związanych z uzupełnieniem struktury mieszkaniowej oraz rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Teren zakupiony przez PHN jest w większości niezabudowany, a na jego części położonej bliżej ulicy Nakielskiej znajdują się zabytkowe budynki fabryczne, podkreślono.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW. W 2019 r. miał 171,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z najmu.

(ISBnews)