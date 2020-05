SimFabric powołał MobileFabric i wchodzi w segment gier mobilnych



Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - SimFabric powołał spółkę zależną - MobileFabric, której celem będzie rozwój gier na urządzenia mobilne, podała spółka. Pierwszym projektem nowej firmy będzie "Thief Simulator", z portfolio wydawniczego grupy PlayWay, która trafi na rynek jeszcze w tym rok.

"To kolejny filar naszej działalności, który wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju SimFabric. Szacuje się, że w 2020 roku gry mobilne wygenerują przychody w wysokości 77,2 mld dolarów, co oznacza wzrost o 13,3% r/r" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej SimFabric, który w nowej spółce objął funkcję prezesa zarządu Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie.

Działalność MobileFabric będzie skoncentrowana na produkcji gier, głównie z gatunku symulatorów, na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS. Spółka zajmie się także portowaniem (dostosowanie technologiczne gry do wymagań konkretnej platformy) gier z portfolio SimFabric na urządzenia mobilne. Pierwszą grą MobileFabric będzie znany z wersji PC-towej i konsolowej "Thief Simulator". Projekt łączy elementy skradanki, przygodówki i symulatora. Gracze wcielają się w tytułowych złodziei, których zadaniem jest wykradanie cennych przedmiotów z rozmaitych obiektów. Wersja na komputery stacjonarne uzyskała ponad 90% pozytywnych recenzji. Wersja mobilna trafi na rynek jeszcze w tym roku, podano także.

"Gry mobilne nie są nam obce. W MobileFabric wracamy niejako do początków rozwoju SimFabric, której pierwszą produkcją był 'Farm Expert Mobile' wykonany na zlecenie PlayWay-a. Tytuł w wersji na urządzenia mobilne został pobrany 2,5 mln razy tylko w ciągu pierwszych dwóch miesięcy sprzedaży" - dodał Leszczyński.

81% akcji MobileFabric objęło SimFabric, a właścicielem pozostałych jest Emil Leszczyński.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.

(ISBnews)