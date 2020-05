"Samorząd, który jest ważnym elementem władzy publicznej w Polsce, nie ma dzisiaj żadnej tarczy, nie ma dzisiaj żadnych przepisów. Podobno jutro w Sejmie mają być przedstawione jakieś rozwiązania. Te, które dotychczas zostały zaproponowane przez rząd są niewystarczające" – oceniła prezydent Gdańska na konferencji prasowej.

Podkreśliła, że włodarze polskich miast domagają się m.in. złagodzenia reguły finansowej, która teraz ogranicza możliwości zadłużania się samorządów. Zgodnie regułą zadłużenie samorządów nie może przewyższać 60 proc. kwoty dochodów.

"Samorządy również potrzebują rozwiązań systemowych, które pomogą służyć mieszkańcom miast. Chcemy mieć możliwość zadłużania się miast i miasteczek, m. in. po to, żeby utrzymać nie tylko płynność finansową, ale również móc realizować wszystkie inne zadania, które musiały zostać odsunięte na bok w związku z epidemią koronawirusa. Gdańsk sfinansował zakupy do szpitali, zakupy różnych środków ochrony osobistej. W te środki musimy wyposażyć wszystkie podległe miastu placówki, od autobusów, tramwajów, szkół i przedszkoli po muzea"- wyjaśniła prezydent Gdańska.

Według Dulkiewicz sytuacja finansowa miasta jest trudna. Jak wskazała, znacznie zmniejszyły się wpływy do budżetu Gdańska z tytułu podatków PIT i CIT. Spadły również wpływy ze sprzedaży biletów na autobusy i tramwaje. Przypomniała również, że miasto wprowadziło szereg rozwiązań dla lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, artystów i twórców dotkniętych kryzysem w związku z epidemią koronawirusa.

"Aby ten budżet poskładać, a jednocześnie wesprzeć wychodzenie z kryzysu, potrzebujemy poluzowania lub zawieszenia reguł finansowych dotyczących konstrukcji budżetu. I to nie na miesiąc czy dwa, ale na kolejne dwa lub trzy lata, bo tyle - jak wskazują ekonomiści - będzie trwało wychodzenie z kryzysu" - powiedziała.

Dulkiewicz zwróciła uwagę, że przekroczenie wydatków bieżących nad wydatki majątkowe, czyli wydatki inwestycyjne, może skutkować wprowadzeniem komisarza do miasta. (PAP)

Autorka: Anna Machińska

anm/ mok/

Autorka: Anna Machińska