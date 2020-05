Walka z epidemią była poważnym sprawdzianem dla sił zbrojnych i udowodniła skuteczność ich reformy – ocenił Xi na plenarnym posiedzeniu delegacji chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i Ludowej Policji Zbrojnej w kuluarach trwającej w Pekinie sesji parlamentu.

Przywódca Chin wezwał również do realizacji celów reformy, pomimo pandemii, oraz do kreatywnego rozwiązywania problemów z nią związanych. Musimy wykorzystać wojskowe badania i przyspieszyć prace nad szczepionkami i lekarstwami przeciwko Covid-19, a także wzmocnić innowacyjność w dziedzinie obronności – zaznaczył.

Xi podkreślił, że w 2020 roku dobiega końca obecny pięcioletni plan rozwoju sił zbrojnych i ogłoszony zostanie kolejny. Należy poczynić naukowe przygotowania i skrupulatne obliczenia, aby każdy grosz został wydany w najefektywniejszy sposób – powiedział, cytowany w depeszy Xinhua.

Oficjalny budżet Chin na obronność wyniesie w tym roku 1,268 bln juanów (178 mld USD), czyli o 6,6 proc. więcej niż w ubiegłym roku – ogłoszono w piątek podczas sesji parlamentu. Jest to najmniejszy procentowy wzrost oficjalnych wydatków na wojsko od ponad 20 lat.

Pandemia koronawirusa mocno uderzyła w chińską gospodarkę, która zwalniała już przed jej wybuchem. W pierwszym kwartale PKB Chin skurczyło się o 6,8 proc. i był to pierwszy spadek co najmniej od 1992 roku, gdy zaczęto publikować kwartalne dane.

Pandemia dodatkowo pogorszyła również napięte relacje między Waszyngtonem a Pekinem. Według niedawnego wewnętrznego raportu think tanku związanego z chińskim ministerstwem bezpieczeństwa państwowego ChRL mierzy się z narastającą wrogością na świecie, co może nawet doprowadzić do konfrontacji zbrojnej ze Stanami Zjednoczonymi - informowała agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródła.

Xi Jinping jest jednocześnie przewodniczącym ChRL, sekretarzem generalnym rządzącej niepodzielnie Komunistycznej Partii Chin i przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej, której podlega chińska armia. Odkąd w 2012 roku objął władzę, nadzoruje szeroko zakrojoną kampanię modernizacji krajowych sił zbrojnych.