GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wyniosła 1 767 tys. sztuk w kwietniu 2020 r. i spadła o 91,5% r/r. W okresie styczeń - kwiecień br. odnotowano spadek o 36,8% r/r do 49 458 sztuk.



Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce w kwietniu br. spadła o 44,8% r/r do 373 sztuk. W okresie styczeń - kwiecień br. odnotowano spadek o 27% r/r do 1 743 sztuk.