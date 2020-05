P. Nowakowski zrezygnował z funkcji członka zarządu i CFO Grupy Żywiec



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Piotr Nowakowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu i dyrektora finansowego Grupy Żywca z dniem 1 września 2020 r., podała spółka.

"Zarząd Grupy Żywiec informuje, że wpłynęło do spółki oświadczenie członka zarządu i dyrektora finansowego, pana Piotra Nowakowskiego, w sprawie rezygnacji z dniem 1 września 2020 r. z funkcji członka zarządu. Rezygnacja pana Piotra Nowakowskiego związana jest z realizacją przez niego kolejnych planów zawodowych w Grupie Heineken w Brazylii" - czytamy w komunikacie.

Piotr Nowakowski objął stanowisko dyrektora finansowego i członka zarządu Grupy Żywiec w 2015 r.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)