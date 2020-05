PGE rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy z zysku za rok 2019, podała spółka.

"Zarząd PGE podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2019 dla akcjonariuszy PGE. Decyzja, zgodnie z polityką dywidendy, została podjęta w wyniku analizy ogólnej wysokości zadłużenia spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji, oraz z uwzględnieniem niepewności rynkowej w wyniku recesji spowodowanej epidemią koronawirusa ‎SARS-CoV-2" - czytamy w komunikacie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 3 961 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1 498 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto skorygowany o odpisy wyniósł ok. 2,1 mld zł, tj. 17% więcej niż rok wcześniej.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)