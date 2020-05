W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,2 proc. w maju, podał też GUS.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 6,1 proc. rok do roku, ceny nośników energii - wzrosły o 5,2 proc. rok do roku, zaś ceny paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 23,4 proc. rok do roku, podano w komunikacie.

W ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,1 proc., nośników energii - spadły o 0,1 proc., a paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 4,5 proc., podał też Urząd.

Konsensus rynkowy zakładał inflację na poziomie 3 proc. rok do roku.

