Photon Energy ma umowę na finansowanie dwóch projektów PV w Australii



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Leeton Solar Farm Pty Ltd. i Fivebough Solar Farm Pty Ltd. - spółki projektowe zależne od Photon Energy - podpisały umowy z Infradebt na finansowanie dłużne dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14 MWp, zlokalizowanych w Leeton w Australii, podała spółka. Elektrownie zostaną oddane do użytku w IV kwartale 2020 r.

"Farmy fotowoltaiczne w Leeton będą dwoma największymi projektami, które wejdą do naszego portfolio oraz pierwszymi projektami dostarczającymi energie na warunkach konkurencyjnych rynkowo. Doświadczenie zdobyte podczas eksploatacji elektrowni wykorzystamy do maksymalizacji przychodów na rynku energii" - powiedział dyrektor zarządzający Photon Energy Australia i CTO grupy Michael Gartner, cytowany w komunikacie.

Obie elektrownie zostały przeprowadzone od fazy przygotowania dokumentacji projektowej aż po ich podłączenie do sieci. Stanowią one dwie pierwsze instalacje PV o skali przemysłowej w portfelu spółki na rynku australijskim. Photon Energy zaprojektuje instalacje, dostarczy niezbędne urządzenia, a finalnie je zamontuje. Uruchomienie elektrowni spodziewane jest w IV kwartale 2020 r., po czym usługi świadczone będę długoterminowo w modelu O&M, polegającym na zarządzaniu i serwisie aktywów.

"Każda z elektrowni ma moc przyłączeniową do sieci 4,95 MWp AC i moc zainstalowaną 7 MWp DC. Dwustronne moduły fotowoltaiczne elektrowni zostaną zamontowane na jednoosiowych urządzeniach śledzących i dostarczą wytworzoną energię elektryczną do sieci dystrybucyjnej Essential Energy. Łączna, roczna produkcja energii elektrycznej z obu elektrowni fotowoltaicznych wyniesie 26,8 GWh i będzie sprzedawana na krajowym rynku energii elektrycznej po cenach rynkowych, podobnie jak generowane przez elektrownie certyfikaty dużej generacji (LGC). Grupa nie jest stroną umów dwustronnych na sprzedaż energii (PPA) - purchase power agreements - ale nie wyklucza możliwości wykorzystania tych umów, podobnie jak instrumentów zabezpieczających przyszłe przychody grupy" - czytamy dalej.

"Będziemy aktywnie zarządzać elektrowniami, reagując na zmiany cen rynkowych. W odpowiedzi na stały trend polegający na przechodzeniu z paliw kopalnych na OZE, planujemy także zastosować technologię magazynowania energii, umożliwiając elektrowniom konkurencyjne pozycjonowanie się na rynku" - dodał Gartner.

Elektrownie fotowoltaiczne Leeton i Fivebough będą zlokalizowane na obrzeżach Leeton, w centrum obszaru nawadniania rzeki Murrumbidgee. Region ten charakteryzuje się dużym zużyciem energii, którą aktualnie importuje z oddalonych o setki kilometrów elektrowni węglowych.

"Jest to kolejny kamień milowy na drodze wzrostu operacyjnego Photon Energy, który w skali globalnej zmniejszy sezonowość generowania przychodów z produkcji energii elektrycznej. Uważamy, że nasze podejście handlowe realizowane w Australii, polegające na sprzedaży energii na bieżąco po cenach rynkowych, można efektywnie zastosować na gruncie europejskim, a także w innych częściach świata" - podsumował CEO Photon Energy Georg Hotar.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.

(ISBnews)