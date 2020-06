"Inwestycja Centralny Port Komunikacyjny w żadnym wypadku nie jest zagrożona i w żadnym wypadku nie rozważamy i nie będziemy rozważać wycofania z tej inwestycji" - powiedział w Szczecinie Sasin, który przyleciał tam pierwszym samolotem PLL LOT z Warszawy po wznowieniu pasażerskiego ruchu lotniczego.

Jak mówił, wracają połączenia lotnicze - na razie wewnątrz Polski. "Mam nadzieje, że wkrótce wrócą międzynarodowe” – dodał.

Horała: zapewne w czerwcu plan finansowy dla CPK trafi na obrady rządu

Rząd zajmie się prawdopodobnie w czerwcu planem finansowym Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował w poniedziałek podczas konferencji w porcie lotniczym Szczecin Goleniów wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

"Wszystko wskazuje na to, że w czerwcu pod obrady Rady Ministrów trafi wieloletni plan finansowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W tym planie zabezpieczymy również środki na dalszą współpracę z portem lotniczym Szczecin-Goleniów” - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Wiceminister powiedział, że szczecińskie lotnisko będzie portem komplementarnym dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, a drugim takim portem będzie Rzeszów-Jasionka.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

Sasin: PLL LOT będą wymagały wsparcia państwa

PLL LOT będą wymagały wsparcia ze strony państwa - poinformował w poniedziałek podczas konferencji w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"PLL LOT będą wymagały wsparcia ze strony państwa. My to wsparcie deklarujemy, ale jednocześnie mówimy, że potrzebna są również działania, które spowodują racjonalizację kosztów" - powiedział w Szczecinie Sasin. W związku z epidemią koronawirusa od ok. dwóch miesięcy LOT nie realizował regularnych połączeń lotniczych. Od poniedziałku nastąpiło przywracanie połączeń lotniczych pasażerskich, ruszyły loty krajowe. Zakazów w międzynarodowym ruchu lotniczym obowiązuje do 6 czerwca br.

