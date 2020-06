Forever Entertainment: Premiera 'Timberman VS' na Xbox One 17 czerwca



Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Data premiery gry "Timberman VS" na platformie Xbox One została ustalona na 17 czerwca, podało Forever Entertainment.

"Gra zadebiutuje 17 czerwca 2020 r. między innymi w USA, Europie i Rosji. Cena gry to 1,99 euro/1,99 USD. Przedsprzedaż gry rozpocznie się 10 czerwca 2020 r. we wszystkich wyżej wymienionych regionach" - czytamy w komunikacie.

W najbliższym czasie spółka planuje wydać kolejne gry na platformie Xbox One, podano także.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)