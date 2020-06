Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Elektrotimu podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia składu zarządu IX. kadencji z dwóch do trzech osób i powołała Dariusza Kozikowskiego na członka zarządu, podała spółka.



Dariusz Kozikowski z wykształcenia jest magistrem inżynierem budownictwa lądowego. W roku 1987 ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej, jest też absolwentem studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej oraz na Uniwersytecie Wrocławskim i na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, podano w komunikacie.



Dariusz Kozikowski związany jest z Elektrotimem od 2005 roku, ostatnio pełnił funkcję dyrektora Zakładu Systemów Lotniskowych, w latach 2012-2014 pełnił również funkcję członka zarządu w spółce Mawilux z grupy kapitałowej Elektrotim.



Wcześniej był m.in. inżynierem w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Karkas (2004-2005), dyrektorem biura w Wojskowym Biurze Projektów Budowlanych we Wrocławiu (1999-2004) i szefem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Energetycznej w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury we Wrocławiu (1992-1999), podsumowano.



Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)