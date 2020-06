Nie wszystkie jednak znajdą się w holdingu. W planach była też państwowa sieć sklepów spożywczych, ale ten projekt nie ma szans na realizację.

Obecnie trwa wybór firm do NHS. – Myślę, że już w październiku, a najpóźniej do końca roku będzie wiadomo, które spółki ulegną skonsolidowaniu w jeden podmiot. Na tym jednak nie koniec – mówi wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. – Naszym celem jest rozwój i zwiększanie skali działania. Dlatego zakładamy, że holding będzie się rozrastał o inne firmy działające na rynku rolno-spożywczym. Nad listą potencjalnych graczy do przejęcia pracuje firma KPMG, z którą została zawarta umowa o świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i realizacji procesu konsolidacji – dodaje.

Nowy holding ma działać na rynku cukru, owoców, tytoniu i warzyw. – Celem jest uregulowanie sytuacji jak największej grupy rolników i konsumentów przez stabilizację cen skupu i zbytu produktów. Ostatnie lata nieraz pokazały, że rolnicy otrzymują nieporównywalnie mniej za swoje towary w stosunku do tego, za ile są one potem oferowane w sklepach. Do tego chcemy wykorzystać doświadczenia Krajowej Spółki Cukrowej, która zdobyła je w ostatnich latach na rynku buraka – mówi Soboń i uzupełnia, że dopełnieniem projektu byłoby stworzenie sieci sklepów, w których nabywane przez holding produkty byłyby sprzedawane z pominięciem pośredników.

