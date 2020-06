Profitroom z grupy R22: Liczba rezerwacji hotelowych wzrosła o 35% r: r 30 V



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Profitroom, należący do Grupy R22, zanotował 30 maja br. wzrost o 35% r/r pod względem ilościowym i o 90% r/r pod względem wartościowym rezerwacji pokoi hotelowych przeprowadzonych przez własne narzędzie umożliwiające hotelom bezpośrednią sprzedaż pokoi na własnych stronach internetowych, poinformował R22.

"Od drugiego tygodnia marca obserwowaliśmy spadek liczby rezerwacji związany z lockdownem, który osiągnął nawet -96% r/r. Jednak w maju statystyki rosły, by w ostatnich dniach znacząco przebić obroty roku ubiegłego. 30 maja wzrost osiągnął aż +35% r/r. pod względem ilościowym i rekordowo wysoki przyrost wartościowy +90% r/r. Zwiększenie obrotów związane jest z rozwojem turystyki krajowej kosztem niepewnych dzisiaj wyjazdów zagranicznych. Można powiedzieć, że w obiektach wypoczynkowych kryzys się zakończył, szczęśliwie tuż przed sezonem. Na powrót koniunktury w hotelach typowo-biznesowych musimy poczekać przynajmniej do września" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Profitroom Marcin Dragan, cytowany w komunikacie.

Jak zaznacza Dragan, w czasach kryzysu szczególnie istotną rolę pełnią rezerwacje bezpośrednie, pomijające portale pośredników. Hotelarze mogą zwiększyć ich liczbę dzięki systemom rezerwacyjnym o wysokiej konwersji czy systemom klasy CRM.

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w perspektywie najbliższych kilku miesięcy oczekujemy pozytywnych trendów rynkowych, związanych ze wzrostem krajowego ruchu turystycznego. Ten właśnie efekt widać już w notowanym wzroście liczbie rezerwacji pokoi hotelowych. Dlatego chcemy dalej rozwijać działalność Profitroom, zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych rynkach" - powiedział prezes Grupy R22 Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

Profitroom to rozwiązania e-commerce dla branży hotelarskiej, które umożliwia sprzedaż pokoi online na stronie internetowej hotelu, zarządzanie kanałami sprzedaży internetowej, obsługę gości przez system CRM, obsługę płatności internetowych oraz automatyzacje procesów zarządczych. Z rozwiązań Profitroom korzysta ponad 2 tys. hoteli - głównie są to polskie hotele, ale jest też ponad 200 klientów zagranicznych.

W ostatnich miesiącach Grupa R22 odnotowała również wzmożone zainteresowanie usługami hostingowymi oraz wielokanałowej komunikacji. Na początku marca klienci grupy wygenerowali rekordową liczbę wysłanych komunikatów SMS i e-mail. Również w kolejnych tygodniach wolumeny wysyłek pozostały na wysokim poziomie, co wynika przede wszystkim z większej aktywności konsumentów w obszarze zakupów internetowych.

Według Dwernickiego, w średnim i długim terminie epidemia i tzw. lockdown przełożą się na zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami w obszarze automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych w zasadzie we wszystkich branżach, podsumowano w materiale.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

