Senat za zamianami porządkującymi w ustawach podatkowych

Źródło: PAP

Senat poparł w czwartek ustawę porządkującą przepisy podatkowe i dostosowujące je do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzając do niej jednak poprawki redakcyjne. Ustawa wróci teraz do Sejmu.