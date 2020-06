PGNiG zbuduje stację regazyfikacji i dostarczy LNG dla fabryki LG pod Wrocławiem



Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny - spółka zależna Polskiego Górnictwa i Gazownictwa (PGNiG) - zawarła umowę z LG Electronics na budowę stację regazyfikacji i dostarczanie przez 5 lat blisko 19 tys. ton skroplonego gazu ziemnego (LNG), podała spółka. Paliwo będzie zasilać zakład produkcji baterii do samochodów elektrycznych LG ulokowany na terenie Euro-Park Kobierzyce pod Wrocławiem.

"Jesteśmy przekonani, że skroplony gaz ziemny w nadchodzących latach stanie się jednym z fundamentów dynamicznego rozwoju przemysłu w Polsce. Wykorzystanie tego paliwa gwarantuje nie tylko efektywną produkcję, ale również pozytywny efekt ekologiczny. Biznes coraz przychylniej patrzy na to uniwersalne i tanie rozwiązanie. Ten kontrakt to duży sukces naszej grupy, jeden z największych w naszej historii" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

"Dotychczasowa współpraca i pomoc przy realizowanej inwestycji utwierdza nas w przekonaniu, że warto rozwijać działalność w Polsce. PGNiG Obrót Detaliczny wykazało się zrozumieniem naszych potrzeb oraz elastycznością, co pozwoliło jak najlepiej przygotować ten wspólny projekt. Dziękujemy za okazane wsparcie i liczymy na równie owocną kooperację przy kolejnych planowanych etapach inwestycji" - skomentował prezes LG Electronics Wrocław Jong Won Park.

Paliwo LNG docelowo zasili stację regazyfikacji, którą PGNiG wybuduje przy zakładzie produkcyjnym LG ulokowanym na terenie zarządzanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) parku przemysłowego Euro-Park Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych (woj. dolnośląskie). Zgodnie z planem stacja ma zostać uruchomiona na początku grudnia 2020 roku. Do tego czasu dostawy LNG będą realizowane do tymczasowej instalacji mobilnej.

"W ramach umowy z LG Electronics Wrocław, PGNiG Obrót Detaliczny do 2025 roku dostarczy łącznie blisko 19 tys. ton skroplonego gazu ziemnego. To największa umowa sprzedaży LNG w historii spółki" - dodał wiceprezes PGNiG OD Marcin Szczudło.

Projekt jest realizowany wspólnie z Gas-Trading.

