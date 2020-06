Decyzja OPEC+ o utrzymaniu cięć produkcji ropy naftowej nie zaskoczyła rynku



Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews/ Superfund TFI) - Bieżący tydzień na rynku ropy naftowej rozpoczął się od mieszanych nastrojów. Początek poniedziałkowej sesji przyniósł przewagę kupujących, ale szybko strona podażowa przejęła przewagę i cała sesja zakończyła się na minusie.

Najszerzej komentowanym wydarzeniem ostatnich dni jest niewątpliwie decyzja OPEC+ o przedłużeniu największych w historii cięć produkcji ropy naftowej o kolejny miesiąc. Już w pod koniec poprzedniego tygodnia pojawiały się sugestie, że najpóźniej w weekend zapadnie ostateczna decyzja ze strony kartelu. Ten scenariusz się zrealizował.

Kraje OPEC+, z Arabią Saudyjską i Rosją na czele, postanowiły przedłużyć do końca lipca cięcia na poziomie prawie 10 mln baryłek dziennie, czyli około 10 procent całkowitej światowej produkcji. Decyzja ta podyktowana została koniecznością dopasowania się do realiów rynkowych. Na globalnym rynku ropy panuje nadal duża nadwyżka, którą państwa OPEC+ starają się zmniejszyć poprzez drastyczne cięcia wydobycia.

Przedłużenie cięć produkcji ropy naftowej o miesiąc było oczekiwane przez inwestorów już wcześniej, więc decyzja OPEC+ nie była zaskoczeniem. Jednak jeszcze w poprzednim tygodniu liczono na więcej. Arabia Saudyjska otwarcie deklarowała chęć przedłużenia rekordowych cięć nawet do końca bieżącego roku. Tak śmiałego ruchu nie popierali pozostali producenci ropy naftowej; Rosja rozważała przedłużenie cięć co najwyżej do początku września.

Arabia Saudyjska i Rosja to najwięksi producenci ropy spośród państw OPEC+, dlatego mają oni kluczowe zdanie dotyczące kształtu porozumienia naftowego. Nie oznacza to jednak, że pozostałe państwa nie mają w ogóle zdania. Większość krajów zgodziła się na przedłużenie rekordowych cięć produkcji o miesiąc, jednak w opozycji stanął Meksyk, który już wcześniej bardzo opornie przystał na uczestnictwo w nowym porozumieniu naftowym. Ponadto, niektóre państwa OPEC, głównie Irak i Nigeria, nawet dotychczas nie zdołały dopasować się do limitów.

