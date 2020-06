"W samym maju wyhamowanie spadku liczby internetowych ofert pracy, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, notujemy we wszystkich województwach. Najwięcej nowych ofert napłynęło do woj. kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego, w których odnotowano relatywnie niewielką liczbę zakażeń koronawirusem. Z kolei w woj. śląskim, które jest obecnie ośrodkiem największej liczby zakażeń, liczba ofert pracy pozostała na poziomie zbliżonym do tego z poprzedniego miesiąca. W relacji do lutego br. wszędzie jest dużo mniej ofert. W największym stopniu spadek dotyczył woj. mazowieckiego, śląskiego oraz dolnośląskiego. W tych dwóch pierwszych regionach spadek liczby wakatów wyniósł ponad 40%" - czytamy w raporcie.



W maju obserwowany jest wzrost liczby internetowych ofert pracy dla wykonawców pracy fizycznej oraz dla grupy zawodów społecznych i prawnych, podkreślono także.



Biuro zaznaczyło, że biorąc pod uwagę jednomiesięczne opóźnienie nadchodzących z powiatowych urzędów pracy danych dot. bezrobocia oraz okres wypowiedzenia, obowiązujący przy umowach o pracę, który może potrwać trzy miesiące, rzeczywiste skutki ograniczenia aktywności gospodarki dla rynku pracy będą możliwe do oszacowania w ciągu najbliższych kilku miesięcy, zakładając brak nawrotu epidemii.



"W zawodach usługowych w samym maju wzrost odnotowano jedynie w dwóch kategoriach: w branży hotelarskiej oraz zdrowotnej. Należy jednak podkreślić, że były to niewielkie wzrosty z niespotykanie niskiego poziomu. Spadek w największym stopniu dotyczył branży edukacyjnej, medialnej oraz szeroko pojętej logistyki. W relacji do lutego br. sytuacja jest podobna do pozostałych grup. Opcja rekrutacji zdalnej najczęściej pojawiała się w ofertach skierowanych do przedstawicieli branży medialnej, edukacyjnej oraz logistycznej. Ofert z możliwością pracy zdalnej najwięcej było w branży edukacyjnej. Na pełny etat najczęściej chcą zatrudniać firmy z branży zdrowotnej oraz logistycznej. Najwięcej pracy dodatkowej z kolei odnotowano w branży hotelarskiej" - czytamy dalej w raporcie.



Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

